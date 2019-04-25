"Возьмите лучшее из того, что есть, и сделайте это ещё лучше" сэр Генри Ройс

Вечером 24 апреля 2019 года в Бакинском шоуруме Rolls-Royce состоялась встреча регионального менеджера компании Rolls-Royce Motor Cars по странам Европы и Центральной Азии Франка Тиманна с представителями СМИ Азербайджана.

Во время встречи Франк Тиманн рассказал об истории основания Rolls-Royce, философии компании и поделился последними новостями моделей Rolls-Royce.

Региональный менеджер отметил, что лучшей моделью по продажам оказалась Ghost и больше всего в мире покупают Rolls-Royce в США, КНР и Великобритании.

В Европе же больше всего скупают Rolls-Royce в России, Великобритании и в Германии.