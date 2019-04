Между гигантской китайской госкорпорацией "China CAMC Engineering Co., Ltd." (CAMCE) и азербайджанской "AS Qrup İnvestment" подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере осуществления крупных проектов. Соглашение было подписано на встрече в Пекине, организованной в рамках крупнейшего в Азии экономического форума "One Belt One Road" (Один Пояс, Один Путь).

По соглашению CAMCE окажет финансовую и консультационную поддержку компании "AS Qrup İnvestment" по двум направлениям - создание Агропромышленно-Логистического Центра и расширение логистической базы.

По первому направлению расширится деятельность компании "AS Aqro", приндлежащей "AS Qrup İnvestment" - в Губе, Гёйчае и Баку будут созданы Агропромышленно-Логистические Центры. В настоящее время "AS Aqro" занимается управлением и развитием Апшеронского агропарка, расположенного в поселке Говсан.

Дополнительно на территории агропромышленного комплекса "AS Qrup İnvestment" начинает деятельность в новых промышленных отраслях, таких как производство фруктового концентрата и фруктовых соков.

Второе направление стратегического сотрудничества нацелено на кратное увеличение логистических услуг, осуществляемых группой компаний. Будет увеличена база компании "Fresh Logistics", число грузовиков с холодильными установками будет доведено до 200. Компания в настоящее время осуществляет грузоперевозки внутри страны и зарубеж с помощью 20 грузовиков с холодильными установками.

В рамках соглашения стороны также изучат потенциальные возможности сотрудничества по другим направлениям. Для этого предусмотрено взаимные визиты и встречи на уровне руководств компаний "AS Qrup İnvestment" и CAMCE.

Указы и распоряжения, подписанные президентом Ильхамом Алиевым для развития ненефтяного сектора в стране, а также государственная поддержка агросектора стимулировали начало деятельность группы компаний AS в этом направлении.

Компании "AS Aqro" и "Fresh Logistics" воспользовавшись выгодными условиями, созданными в стране добились высоких результатов в течении короткого времени и продолжают развитие, участвуя в привлечении крупных инвестиций из-за рубежа.