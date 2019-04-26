Nar, уделяющий особое внимание развитию образования и просвещения в стране, в очередной раз поддержал проведение "ADA Innovation Awards 2019", в университете ADA. Основная цель премии - помочь студентам создать собственный стартап и построить реальный бизнес, предлагая свои инновационные идеи. Финальная церемония награждения состоится 24 мая. Победители будут награждены различными денежными призами, а также званием "Резиденты инновационного центра ADA" на учебный год 2018-2019.

Следует отметить, что Инновационный центр ADA, был создан четыре года назад по инициативе ректора университета ADA Хафиза Пашаева, с целью повышения духа инновационного мышления и предпринимательства среди студентов.

Сотрудничество между Nar и Университетом ADA включает в себя такие проекты и мероприятия, как сотрудничество с Университетским фондом ADA, предоставление возможностей карьерного роста и стажировки студентам и выпускникам ADA, а также участие сотрудников Nar в программах повышения квалификации Университета.

Подробную информацию о стратегии КСМ Nar можно получить на сайте nar.az

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 Марта 2007 г., в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на Азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar, стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также предоставил абонентам широкий охват сети 4G. Сегодня, Nar предоставляет более 2.2 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 7400 базовых станций и охватывающей 97% территории страны.