В Азербайджане создается электронная информационная система, куда, до конца текущего года, должны быть включены данные обо всех фермерах страны.

Об этом, как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, на заседании Комитета Милли Меджлиса по аграрной политике рассказала заместитель министра сельского хозяйства Ильхама Гадирова.

По словам замминистра, работников сельского хозяйства следует привлечь к использованию электронных ресурсов информационной системы. Замминистра добавила, что Закон "О стимулировании страхования в сельском хозяйстве" принятый в 2002-м году, частично не работает: "В новом законе "Об аграрном страховании" предлагается совместная модель страхования, что будет полезным в решении некоторых вопросов. Такой механизм будет более доступен фермерам".

Гадимова отметила, после принятия закона, соответствующие государственные структуры определят виды растений, рассматриваемые в качестве предмета страхования: "После вступления в силу закона "Об аграрном страховании", фермерам будет предоставлена исчерпывающая разъяснительная информация".