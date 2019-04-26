В Конгресс-центре имени Гейдара Алиева города Габалы прошел Азербайджанский туристический форум, организованный Tourism Lab, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В мероприятии приняли участие около 250 профессионалов в области туризма, руководители бакинских и региональных отелей, представители турагентств, СМИ и туристические блоггеры. Главная цель - представить туристические возможности страны, будущие перспективы, современные технологические инновации в развитии туризма страны, обсудить законодательство и его проблемы.

Во время мероприятия состоялась презентация новой "Туристической лаборатории" (Tourism Lab). Глава Tourism Lab Ева Сафарова отметила, что целью компании является создание инноваций в туризме, и предоставила информацию о проектах - Студенческий туризм, MeetUp, Superkids Summer Camp. Ева Сафарова также представила учрежденную премию Azerbaijan Tourism Awards, которой в конце года будут отмечены лучшие туристические компании, отели, рестораны и даже туристы. Регистрация начинается 1 мая. Подробную информацию можно найти на сайте www.tourismawards.az.

Форум продолжился выступлением спикеров на различные темы, прошли дискуссии:

Сеймур Гаджиев - Gilan Hospitality Group, Group Procurement Director - "Общие аспекты закупок в сфере гостеприимства и их оптимизация, создание платформы электронных закупок",

Шабнам Сулейманова - Qafqaz Tufandag Hotel Gabala, управляющий директор - "Развитие горного туризма: решение для "низкого сезона"",

Гокдениз Гахраманов - управляющий агентства Spektr Travel - "Влияние туристического потока на текущий рынок и ценовую конкуренцию в текущем году",

Орхан Исаев - директор Hospitality & Retail Systems - "Применение современных технологий в отелях и ресторанах",

Даниэль Бурхард - главный менеджер отеля Chenot Palace - "О лечебном туризме",

Давид Хрипунов - основатель компании Digital Sharks - "Брендинг города",

Ривка Хрипунова - основатель дистанционных курсов английского языка - "Globis".

Азербайджанский туристический форум проводится четвертый год, объединяя специалистов и играя ключевую роль в обсуждении проблем в сфере туризма. Все эти мероприятия, подчеркивая лучшие примеры национального туризма, представляют собой поиск различных путей развития туризма и решений. Форум является первой и единственной платформой в Азербайджане, которая открыта для всех, кто интересуется не только индустрией туризма, но и различными отраслями, а также созданием нового бизнеса в туризме. Создание контактов - одно из основных направлений форума.

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