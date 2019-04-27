Ассоциация микрофинансирования Азербайджана (АМФА) предлагает предоставить небанковским кредитным организациям (НБКО) возможность осуществлять безналичные денежные переводы. Как передает Day.Az, об этом сказала Trend исполнительный директор АМФА Жаля Гаджиева.

По ее мнению, отсутствие такой возможности является главной проблемой всех действующих НКБО в Азербайджане. Предоставление им возможности осуществлять безналичные денежные переводы позитивно сказалось бы на всем рынке, добавила Гаджиева.

Говоря о текущих проблемах на рынке микрофинансирования, она также отметила, что из-за отсутствия у кредитных союзов и лизинговых компаний доступа к Централизированному кредитному реестру, они сталкиваются с проблемами при мониторинге кредитных заявок.

Тем не менее, она добавила, что после создания в 2018 году частного кредитного бюро, со временем все участники рынка станут ее полноправными членами. Исполнительный директор АМФА положительно отозвалась о данной организации. По ее словам, бюро решит многие проблемы всех небанковских кредитных организаций.

Гаджиева также прокомментировала планы по изменению законодательства в сфере НКБО. Она отметила, что соответствующий закон был принят еще в 2010 году, но процесс вступления закона в силу откладывается. За последние девять лет были направлены новые предложения по внесению изменений в закон и регулярно проводятся встречи по этому поводу. Гаджиева выразила надежду на ускорение решения по данному закону после решения вопроса о проблемных кредитах.