В рамках реализации проекта, нацеленного на развитие женского предпринимательства в регионах, женщинам, начинающим свой бизнес, будут предоставлены первичные финансовые ресурсы. Об этом, как передает Day.Az, сообщила во вторник Trend глава Ассоциации женщин-предпринимателей Азербайджана Сакина Бабаева.

По ее словам, в рамках проекта финансовые средства получат 30 женщин-предпринимателей, проживающих в Товузском райное.

"В основном, многие из них заняты в сфере сельского хозяйства и начинают свой бизнес в различных ее сегментах. В свою очередь, мы окажем поддержку каждой из них посредством проведения тренингов и консультаций. Проект рассчитан на три года, и в течение всего этого времени мы намерены помогать женщинам, развивающим свой бизнес в регионе",- сказала Глава Ассоциации.

Она отметила, что спонсором проекта выступает Международная организация труда.

Отметим, что Ассоциация женщин-предпринимателей Азербайджана была создана при поддержке Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей и учреждена в октябре 2017 года.

Согласно статистике, на сегодняшний день в Азербайджане в сфере бизнеса занято свыше 143 тысяч женщин.