В Азербайджане подорожало золото
Цены на банковские металлы в Азербайджане в понедельник поднялись по сравнению с предыдущими показателями. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота 29 апреля подорожала на 8,4405 маната, составив 2184,7295 маната, серебра - на 0,0947 маната, до 25,5862 маната, платины - на 15,98 маната, до 1528,47, цена на унцию палладия поднялась по сравнению с предыдущим показателем на 55,8025 маната, до 2465,6290.
|
Название
|
29.04.2019
|
26.04.2019
|
Золото
|
XAU
|
2184,7295
|
2176,2890
|
Серебро
|
XAG
|
25,5862
|
25,4915
|
Платина
|
XPT
|
1528,4700
|
1512,4900
|
Палладий
|
XPD
|
2465,6290
|
2409,8265
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Официальный курс маната на 29 апреля
В Азербайджане тысячи человек получили работу
Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю
Как изменятся цены на недвижимость в Азербайджане? - ОТВЕТ ЭКСПЕРТА
Азербайджан предоставит женщинам-предпринимателям финансовые средства
-
28 Апр. 16:02 17 406
-
28 Апр. 11:29 11 886
-
28 Апр. 14:10 9 054
-
28 Апр. 15:04 6 845
-
00:23 5 964