С начала реализации совместного с Европейским союзом твиннинг-проекта "Усиление институционального и административного потенциала Счетной палаты Азербайджана" были реализованы 23 из 52 субпроектов.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал в понедельник заместитель президента Высшего органа аудита Польши Войцех Кутила на конференции на тему "Усиление институционального и административного потенциала Счетной палаты Азербайджана".

"Проект реализуется с ноября 2017 года. Миссии были разделены на четыре компонента. За все время 32 сотрудника прошли тренинги", - сказал Кутила.

По словам заместителя президента, основная цель проекта - улучшение возможностей для претворения в жизнь мандата Счетной палаты, а также способствовать обеспечению прозрачности в финансовой сфере Азербайджана.

Новость обновляется