ЕС о финансовой прозрачности в Азербайджане
С начала реализации совместного с Европейским союзом твиннинг-проекта "Усиление институционального и административного потенциала Счетной палаты Азербайджана" были реализованы 23 из 52 субпроектов.
Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал в понедельник заместитель президента Высшего органа аудита Польши Войцех Кутила на конференции на тему "Усиление институционального и административного потенциала Счетной палаты Азербайджана".
"Проект реализуется с ноября 2017 года. Миссии были разделены на четыре компонента. За все время 32 сотрудника прошли тренинги", - сказал Кутила.
По словам заместителя президента, основная цель проекта - улучшение возможностей для претворения в жизнь мандата Счетной палаты, а также способствовать обеспечению прозрачности в финансовой сфере Азербайджана.
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