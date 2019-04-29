Самое спортивное среди светских и самое светское среди спортивных мероприятий страны пройдет в Мае 2019 года в Азербайджане на территории Dreamland Golf Club при поддержке официального дистрибьютора Mercedes-Benz в Азербайджане, компании Autocapital-Azerbaijan.

В этом году в борьбу за путевку на региональный финал крупнейшего мирового турнира среди гольфистов-аматоров MercedesTrophy включится 80 спортсменов, в числе которых - представители бизнес-элиты и звезды спорта.

MercedesTrophy - серия аматорских турниров по гольфу, которые проводятся Daimler AG с 1989 года. Ежегодно проводится финал MercedesTrophy в Штуттгарте, на котором присутствуют игроки из 25-35 стран. Общее количество участников турниров MercedesTrophy разного уровня по всему миру составляет около 60 000 человек. MercedesTrophy является не только спортивным соревнованием, но и отличной международной коммуникационной платформой для поклонников бренда.

Во время мероприятия гости и участники смогут не только насладиться игрой в гольф, пройти обучение в "Школе гольфа", отдохнуть в обществе знакомых и друзей, но и провести тест самых актуальных моделей Mercedes-Вenz.

Гольф - это относительно новый вид спорта в Азербайджане, где в 2014 году появилось первое гольф-поле. Турнир будет проходить в элитном гольф-комплексе DreamlandGolfClub, который является единственным полем для игры в гольф в Баку и официально оценено и одобрено Европейской Гольф Ассоциацией (EGA).

Партнерами мероприятия являются: сеть магазинов Mybrands.

Отметим, что на протяжении 20 лет Mybrands радует столицу стильными и качественными брендами. В сеть входят такие всемирно известные бренды как Tommy Hilfiger, Lacoste, United Colors of Benetton, Sisley, Accessorize, Monsoon, Tara Jarmon, Liu Jo, Coccinelle, Coast, Bebe, Monnalisa, Pablosky, adL, Adidas. Стильно, качественно, доступно - основная цель сети. Более подробная информация о сети магазинов одежды MYBRANDS доступна на официальных страницах в социальных сетях Instagram (@mybrands.az) и Facebook.