ОПЕК+ примет решение о дальнейшей судьбе сделки
30 апреля 2019 10:31 129
Страны ОПЕК+ примут решение о дальнейшей судьбе сделки в июне. Как передает Day.Az, об этом сообщил в РИА Новости министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.
"Мы примем это решение в июне, когда встретимся", - сообщил аль-Фалих, говоря о дальнейшей судьбе сделки.
В июне в Вене пройдут общие очередные министерские встречи стран ОПЕК и ОПЕК+.
ОПЕК и ряд не входящих в эту организацию стран (ОПЕК+) в конце 2018 года решили модернизировать условия соглашения о сокращении добычи нефти, действующего с начала 2017 года. Страны договорились о снижении своей добычи суммарно на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Новое соглашение рассчитано на первое полугодие 2019 года.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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