В течении последних двух месяцев, Samsung представил вниманию широкой публики все смартфоны новой серии Galaxy A. Всю серию отличает специальный "безграничный дисплей", отличные камеры и несколько видов подачи дактилоскопического сканера.

В модельном ряде Galaxy A представлены сразу несколько моделей, на любой вкус и потребности.

Так, младшие представители серии Galaxy A10 и А20 - оснащены дисплеем Infinity-V. Хотя основная камера Samsung А10 состоит только из одного 13-мегапиксельного сенсора, она оборудована широкоугольными линзами, а Galaxy А 20 достались две камеры - 13МП и ультра широкая 5МП. А вот фронтальные камеры смартфонов, не имеют сильного отличия 5МП на Galaxy A10 и 8 МП на Galaxy A20. A10 оснащен функцией распознавания лица, а A20 сканером отпечатков пальцев, расположенным на задней панели корпуса. Смартфоны уже можно приобрести за 279 АЗН и 399 АЗН соответственно.

Galaxy A30, А 40 и А50 - это "среднячки" в категории, оснащённые Super AMOLED экраном, но с дизайном Infinity- U. Их верхняя рамка представляет собой небольшой островок для фронтальной камеры по центру. Боковые рамки дисплеев также минимальные. Galaxy A30 и А 40 располагают двойной основной камерой с разрешением 16МП и ультрашироким объективом на 5 МП. Тогда как в Galaxy A50 установлена система из трех камер: 8 МП ультраширокоугольной камерой с углом обзора 123 градуса, 25-мегапиксельной камерой (F1.7) для ярких и четких фотографий в любое время дня, а 5-мегапиксельной камерой для регулировки глубины и резкости изображения. Фронтальные камеры у смартфонов тоже разные. У Galaxy A30 "фронталка" на 16 МП, у Galaxy А40 и A50 куда более продвинутая 25 МП. Смартфоны также, доступны на нашем рынке, А30 - 499 АЗН, А40 - 549 АЗН и А50 - 649 АЗН.

Еще одно важное различие смартфонов в типе сканера отпечатков пальцев. У Galaxy A30 и А40 дактилоскопический сенсор традиционный - он расположен на задней поверхности корпуса, а у Galaxy A50 же сканер отпечатков пальцев встроен прямо в дисплей.

Samsung Galaxy A70 отличается 6,7-дюймовым Inifinity U дисплеем с разрешением 2400 х 1080 пикселей. Задняя часть Galaxy A70 содержит тройной модуль камеры, который расположен в верхней левой части устройства. Таким образом, верхняя камера - это датчик глубины, средняя - 32-мегапиксельный объектив с диафрагмой f / 1,7, а третья - широкоугольный 8-мегапиксельный объектив с диафрагмой f / 2,2. Необходимо также отметить, что A70 умеет снимать Full HD на 240 кадрах в секунду. На корпусе смартфона нет сканера отпечатков пальцев, так как в Galaxy A70, Samsung использовал встроенный в экран дактилоскопический сканер - аналогично A50.

Главной изюминкой новой линейки по праву может считаться Galaxy A80. Смартфон по истине поразил всех наличием поворотной камеры. Корпус А80 плавно съезжает наверх, а основная камера автоматически переворачивается и становиться селфи камерой, да вы не ослышались, смартфон оснащён только основной камерой, которая также выступает в роли фронтальной. Такое технологическое усовершенствование было вызвано тем, что А80 - один сплошной экран от края до края. Таким образом, на экране нет никаких отвлекающих элементов, ни вставок под камеру, ни разговорных динамиков, ни дактилоскопического сканера. Сканер отпечатков пальцев также, как и динамик расположены под дисплеем. Смартфон А80 будет доступен в продаже на нашем рынке в Июне, стоимость его будет составлять - 1349 АЗН, а А70 можно будет приобрести уже к концу Апреля за 849 АЗН.

Дополнительную информацию о смартфонах новой серии Galaxy A можно получить в сети магазинов Baku Electronics, Irshad Electronics, Kontakt Home, Maxi.Az, Soliton и Optimal.