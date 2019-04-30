Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) утвердил новую стратегию по Азербайджану. Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на банк.

Новаят стратегия охватит 2019-2024 годы.

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