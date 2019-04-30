Уделяющий особое внимание в своей деятельности принципам прозрачности в клиентском обслуживании, один из ведущих банков Азербайджана ОАО "Expressbank" предоставил информацию по финансовому отчету за первый квартал 2019 года.

Cогласно данному отчету, в деятельности банка наблюдается увеличение чистой прибыли и укрепление показателей финансовой устойчивости. На резервный фонд было перечислено 229 тыс. манатов, а чистая прибыль банка в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросла на 78% и составила 1 млн. 336 тыс. манатов. Годовая доходность капитала в первом квартале составила 4.4 %.

С начала 2019-го года кредитный портфель банка по сравнению с первым кварталом прошлого года, вырос на 27% и составил 240 млн. 830 тыс. манатов, а, благодаря эффективному управлению рисками, проблемная часть портфеля снизилась с 2.6% до 1.87%.

Увеличение показателей финансовой стабильности демонстрирует рост доверия населения банку, который ориентирован на поддержание высокого уровня клиентского обслуживания и установление партнерских доверительных отношений с каждым клиентом. Подтверждением этого роста доверия является увеличение суммы вкладов физических лиц, которая по сравнению с первым кварталом 2018-го года увеличилась на 15% и составила 99 миллионов 658 тысяч манатов. В первом квартале текущего года процентные доходы банка составили 9 миллионов 318 тысяч манатов, а процентные расходы - 2 миллиона 470 тысяч манатов.

Подробную информацию об отчете можно получить по ссылке на официальном сайте банка: 2019 год I квартал

Отметим, что Expressbank, предлагающий широкий спектр финансовых услуг и продуктов как в направлении розничной, так и корпоративной сфер, представлен сетью из 15 филиалов, расположенных по всей стране.

Более подробную информацию об услугах банка клиенты могут получить по номеру 132, на официальном сайте банка www.expressbank.az, а также страницах банка в социальных сетях.