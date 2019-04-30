Государственный комитет Азербайджана по вопросам имущества провел очередной аукцион по приватизации гособъектов. Об этом, как передает Day.Az, сообщает во вторник Trend со ссылкой на комитет.

Так, были приватизированы Гусарская заготовительная база, транспортные средства марок "QAZ" (2006 года выпуска) - за 9 400 манатов и "Kia Pregio" (2000 года выпуска) - за 4 100 манатов.

Отметим, что Комитет объявил очередной аукцион, который пройдет 29 мая.На нем будут вынесены на приватизацию 58 объектов госимущества. Из них 42 - малые госпредприятия и объекты, 16 - нежилые участки. Среди объектов, которые будут вынесены на приватизацию, фабричные филиалы, заводы, хозяйственные, торговые, туристические объекты.

Из 16 нежилых площадей госимущества шесть находятся в Баку, четыре- в Сумгайыте, два - в Гяндже, а остальные в Тертере, Барде, Дашкесане и Сабирабаде.