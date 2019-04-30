В Азербайджане принято важное решение по известной страховой компании
30 апреля 2019 18:55 507
Палата надзора над финансовыми рынками Азербайджана сняла ограничения на лицензию страховой компании Ateshgah Insurance по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО). Об этом, как передает Day.Az, сообщает во вторник Trend со ссылкой на страховую компанию.
Напомним, что Палата ограничила лицензию Ateshgah Insurance 12 апреля. Решение было принято в связи с тем, что страховая компания нарушила закон "О страховой деятельности" при заключении контрактов по ОСАГО.
Ateshgah Insurance действует в Азербайджане с 1996 года.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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