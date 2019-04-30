Палата надзора над финансовыми рынками Азербайджана сняла ограничения на лицензию страховой компании Ateshgah Insurance по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО). Об этом, как передает Day.Az, сообщает во вторник Trend со ссылкой на страховую компанию.

Напомним, что Палата ограничила лицензию Ateshgah Insurance 12 апреля. Решение было принято в связи с тем, что страховая компания нарушила закон "О страховой деятельности" при заключении контрактов по ОСАГО.

Ateshgah Insurance действует в Азербайджане с 1996 года.