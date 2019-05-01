В первом квартале текущего года 540 миллионов было инвестировано в промышленные парки и кварталы в Азербайджане.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал в среду заместитель министра экономики Азербайджана Ниязи Сафаров на презентации, посвященной Домам МСБ.

Замминистра сказал, что в Азербайджане создано пять промышленных парков - Сумгайытский химико-промышленный парк, Гарадгский, Балаханский, Мингячевирский и Пираллахинский промышленные парки и четыре промышленных квартала - Нефтчалинский, Гаджигабульский, Масаллинский и Сабирабадский.

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