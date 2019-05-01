/economy/1116205.html В Азербайджане приняли важное решение по трудовым договорам
В Азербайджане приняли важное решение по трудовым договорам
В Азербайджане внесены изменения в форму уведомления о трудовом договоре, в правила его внесения в электронную информационную систему посредством усиленной электронной подписи, форму информации, отправляемой работодателю в связи с регистрацией трудового договора, а также в правила получения в режиме реального времени информации об уведомлении о зарегистрированном трудовом договоре.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующее решение подписал премьер-министр Новруз Мамедов.
Согласно изменениям, информация о регистрации извещения о трудовом договоре, параллельно с работодателем, будет посылаться министерству по налогам.
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