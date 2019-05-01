В этом сезоне в Азербайджане подорожали турпакеты в Турцию. Как передает Day.Az, об этом сказал в среду Trend председатель Ассоциации туризма Азербайджана (AzTA) Нахид Багиров.

По его словам, причина подорожания кроется в растущем интересе к отдыху в Турции и, как следствие, в росте цен в отелях: "В этом году в Турцию ожидается большой поток туристов из России, Украины и др. стран, поэтому в некоторых отелях страны уже нет мест. В отелях количество номеров ограничено, поэтому цены подорожали на 5-15 процентов".

Багиров уточнил, что наблюдается ощутимый рост цен в отелях курортных зон побережья Эгейского моря - Бодруме и Анталье, добавив, что летом азербайджанские туристы также больше предпочитают выезжать в Турцию.

Отметим, что по информации министерства культуры и туризма Турции, в 2018 году Турцию посетило 858,5 тысячи азербайджанских туристов, что на 12,5 процента больше по сравнению с 2017 годом. В прошлом году 2,17 процента туристов, побывавших в Турции, составили граждане Азербайджана.