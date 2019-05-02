История возникновения немецкого бренда Zimmer, занимающегося производством бытовой техники, достаточно интересна. Все началось с того, что несколько молодых друзей, студентов различных технических ВУЗов Германии, на спор изготовили своими руками стиральную машину, которая отправляла SMS-уведомления об окончании стирки.

Спустя несколько лет эту же группу друзей объединила идея создания немецкого бренда нового поколения по производству различных видов бытовой техники.

Теперь это уже были не юнцы, а молодые специалисты, которые успели поработать в различных сферах и набраться определённого опыта. Однако юношеский задор и азарт никуда не делись и позволили группе молодых людей без всяких сомнений окунуться в пучину большого бизнеса. Бренд решено было назвать Zimmer, что в переводе с немецкого означает - комната. Название бренда подчеркивает, что компания производит не отдельные, независимые друг от друга предметы бытовой техники, а удобные и качественные комплектующие всей системы бытовых приборов Вашего дома. Так, в 2015-ом году появился бренд Zimmer, который начал свой путь с производства духовок, телевизоров и пылесосов. Позднее к этому списку прибавились и несколько видов мелкой бытовой техники.

Сейчас Zimmer достаточно быстро развивается, стремясь успешно конкурировать с давно устоявшимися брендами. Производство продукции Zimmer осуществляется в нескольких странах, а именно в Германии, Турции, Индии и Китае. В основе подхода руководства молодого бренда к развитию своего бизнеса лежит уверенность в том, что для производства качественной немецкой бытовой техники, которая устроит потребителей как внутри страны, так и за ее пределами, не обязательно иметь долгую историю. Тем более, что за долгую историю потребителям всегда приходится доплачивать. Именно поэтому молодые производители техники Zimmer предпочитают больше вложений тратить на внедрение инновационных решений, нежели на устаревшие PR-ходы, считая, что в современном мире стремительно развивающихся технологий долгие истории больше подходят для музеев, чем для производства бытовой техники.

С 2017 года в мире начался уникальный период, когда одновременно работают и, соответственно, зарабатывают представители сразу трех поколений - поколения X, родившегося до 1980 года, поколения Y (или миллениалов), людей родившихся с 1984 по 1996 годы, и поколения Z, родившегося после 1997 года. Ориентируясь на все 3 поколения потенциальных клиентов, Zimmer стремится быть открытой компанией, восприимчивой к запросам потребителей, и, соответственно, подходит к созданию своих товаров на основе не только собственного видения. Будучи молодым и современным брендом, Zimmer старается активно использовать для двустороннего общения с потенциальными клиентами виртуальные коммуникационные пространства. Такой подход позволяет бренду постоянно расширять аудиторию своих клиентов, оптимизировать затраты на продвижение своей продукции, попадать в тренд, демонстрируя принадлежность к современному миру и выстраивать долгосрочные отношения с потребителями, когда они становятся не только союзниками, но и друзьями. Ведь слоган бренда Zimmer так и звучит - Freund für das Leben, что в переводе с немецкого означает - Друг для жизни.

Zimmer - это большой и дружный коллектив. Отличительными особенностями менеджерского состава компании Zimmer являются молодость, мультинациональность, современные взгляды и обязательное техническое образование.

Интересно, что бренд Zimmer принес миру не только качественную бытовую технику, но и... много счастливых семейных пар. Дело в том, что достаточно большое количество людей, работая в Zimmer, нашли здесь свою вторую половинку. Как шутят руководители компании - именно этот факт позволяет бренду хорошо чувствовать, что нужно современной семье и выпускать соответствующую бытовую технику для беззаботной семейной жизни.

Но, как говорится, в каждой шутке есть доля правды. Бренд Zimmer олицетворяет собой современный подход к потребителю, предлагающий качество, удобство, простоту, грамотные комплектации и рациональные цены.

Официальным дистрибьютором бренда Zimmer в Азербайджане является компания Integral. Integral - это мощная разветвленная дилерская сеть, обеспечивающая продукцией всю территорию Азербайджана. Ее деятельность охватывает города Баку, Гянджа, Сумгайыт и около 50 регионов республики, с сетью магазинов и сервисными услугами. Более 20-х лет компания Integral успешно знакомит потребителей Азербайджана с качественной продукцией.