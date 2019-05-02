/economy/1116376.html Азербайджан и Иран создадут совместные компании
Азербайджан и Иран создадут совместные компании
Иран намеревается создать совместные железнодорожные компании с Азербайджаном и Россией.
Об этом сказал замдиректора железнодорожной компании Ирана Бабак Ахмеди, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.
По словам замдиректора, тем самым будут созданы условия для того, чтобы Россия увеличила транзит продукции в соседние страны.
Ахмеди добавил, что доходы Ирана от железнодорожного транзита выросли на 77 процентов.
По словам замдиректора компании, международные грузоперевозки приносят Ирану доход в среднем в 1,4 миллиона риалов (примерно 33,3 доллара) за один тонно-километр.
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