Иран намеревается создать совместные железнодорожные компании с Азербайджаном и Россией.

Об этом сказал замдиректора железнодорожной компании Ирана Бабак Ахмеди, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам замдиректора, тем самым будут созданы условия для того, чтобы Россия увеличила транзит продукции в соседние страны.

Ахмеди добавил, что доходы Ирана от железнодорожного транзита выросли на 77 процентов.

По словам замдиректора компании, международные грузоперевозки приносят Ирану доход в среднем в 1,4 миллиона риалов (примерно 33,3 доллара) за один тонно-километр.