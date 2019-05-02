Enar Taxi выпустила местное приложение такси, которое будет конкурировать с мировыми компаниями. Внедрение приложения, которое было запущено с участием иностранных и местных экспертов, является одним из серьезных шагов для развития местного рынка.

В то время как новые технологии меняют повседневную жизнь во всех аспектах, компании также предлагают свои уникальные инновационные решения своим клиентам. Enar Taxi, одна из этих компаний, нацелена на предоставление услуг такси для жителей Баку с принципом "достаточно одного клика". На данный момент, воспользовавшись приложением, которое размещено в App Store и Play Store, мы видим, что оно обладает более широкими функциональными возможностями, чем конкуренты. Этот показатель можно рассматривать как положительный результат для конкуренции между компаниями.

В то же время, Enar Taxi предлагает широкий выбор функций таких, как безлимитное бронирование такси, будет ли автомобиль, который вы заказываете, со знаком такси или нет и т.д. В отличие от глобальных компаний, решения, предлагаемые компанией, которая анализирует местный рынок и его пользователей, являются первыми в своей сфере. Кроме того, следует отметить, что 18% НДС, взимаемый с пользователей при оплате банковскими картами товаров и услуг иностранных компаний, работающих в нашей стране, не распространяется на пользователей Enar Taxi, поскольку это местная компания.

Несмотря на то, что Enar Taxi является новичком на рынке, приложение уже успело полюбиться водителям и пользователям. А для новых пользователей компания предоставляет 50% скидки на первые поездки в черте города. Чтобы отправиться в любую точку города, вам достаточно скачать приложение из магазинов Play Store и Pasture. В конце также стоит отметить, что такие функции, как низкие цены и обслуживание, карточные и cash платежи, простое и функциональное внедрение, делают Enar Taxi более привлекательным для пользователей всех возрастных категорий.

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