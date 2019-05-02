В этом году Азербайджан планирует открыть в Китае два торговых дома. Об этом, как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, сказал в эфире государственного телеканала АзТВ министр экономики Шахин Мустафаев.

По словам министра, меморандум, предусматривающий создание одного из этих торговых домов, был подписан в рамках недавнего визита главы государства в Китай. Второй торговый дом планируется открыть в Пекине.

"В 2017 году мы открыли торговое представительство в Китае. Азербайджанские предприниматели очень заинтересованы в китайском рынке. В Китае уже действуют три наших торговых дома. Этот рынок особенно интересен для нас с точки зрения поставок спиртных напитков и товаров сельскохозяйственной переработки. За последние два года мы приняли участие в девяти крупных выставках в Китае и осуществили шесть экспортных миссий в эту страну", - сказал министр.

Мустафаев отметил, что торговые дома имеют важную роль для продвижения азербайджанской продукции на китайский рынок. С помощью торговых домов предприниматели могут наладить прямую связь со своими клиентами, получить поддержку в продвижении своей продукции и анализировать потенциальные рынки сбыта.

В целом, как отметил министр, Азербайджан и Китай имеют большой потенциал для развития торговли. В частности, товарооборот за прошлый год между странами превысил 1,3 миллиарда долларов, а за первый квартал этого года вырос в 2,4 раза.

"Азербайджан является основным торговым партнером Китая на Южном Кавказе. На долю нашей страны приходится 43 процента всего товарооборота Китая со странами этого региона. В то же время, инвестиции между странами также растут. Азербайджан вложил в экономику Китая 1,7 миллиарда долларов, в то время как китайские компании в экономику Азербайджана - 800 миллионов долларов", - сказал министр.

Министр подчеркнул, что китайские компании заинтересованы расширять сотрудничество с Азербайджаном.