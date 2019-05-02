Главный грузовой терминал ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт", расположенный в центре Баку, прекратил свою деятельность. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на порт.

"Все операции грузового терминала будет выполнять Бакинский международный морской торговый порт, расположенный в поселке Алят", - говорится в сообщении.

Напомним, что согласно распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 18 октября 2007 года, было принято решение перенести портовый комплекс в расположенный в поселке Алят Бакинский международный морской торговый порт.

Отметим, что грузоперевалочный потенциал Бакинского порта в рамках первой фазы составляет 15 миллионов тонн, в том числе 100 тысяч контейнеров в год. Семь причалов из 12 существующих обслуживают сухогрузы, два причала - паромы, еще два причала - суда типа Ro-Ro и Ro-Pax. Еще один причал используется для обслуживания буксировочных и вспомогательных судов порта.