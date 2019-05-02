Представитель ООН о роли частного сектора в развитии экономики
С экономической точки зрения существует высокий показатель неравенства в доходах, который сказывается, в первую очередь, на экономическом росте любой страны.
Об этом сказал руководитель команды устойчивого развития Стамбульского регионального центра Программы развития ООН Джордж Боума на проходящей в рамках V Всемирного форума межкультурного диалога в Баку встрече международных организаций высокого уровня на тему "Установление партнерства для Целей устойчивого развития", сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.
Он отметил, что принцип Целей устойчивого развития (ЦУР) "Никто не останется позади" помог выделить страны, которые активно работают в этом направлении, и те, что отстают на пути ЦУР. Он отметил, что неравенство возможностей скорее всего касается национального развития, чем какой-то глобальной сферы.
"Мы работаем над факторами, которые могут помочь решить проблему неравенства. Первое - это социально-экономический статус, второе - это дискриминация, третье - география, месторасположение, четвертое - это управление, пятое - это уязвимость к шокам. В решении всех этих факторов играет большую значимость ответственность правительств, с точки зрения обеспечения социальных задач, которые являются определяющими в плане устойчивого развития любого государства", - сказал он.
Боума отметил, что многие страны имеют большие внешние долги, высокую фискальную нагрузку.
"Учитывая этот важный факт, мы рассматриваем возможности частного сектора, о том как можно его привлечь в этот процесс. Мы считаем, что роль частного сектора очень важна для достижения позитивных результатов в направлении устойчивого развития, и эту возможность должны использовать страны, где наблюдаются очевидные показатели социального неравенства. Мне кажется, что одной из ключевых проблем является неравенство возможностей, и мы видим, что общественность отворачивается от политических систем. Поэтому мы считаем, что многое следует поменять в политических системах, с тем чтобы искоренить социальные неравенства в регионе и мире", - сказал Джордж Боума.
Отметим, что сегодня в Баку начал работу V Всемирный форум по межкультурному диалогу под девизом "Построение диалога для борьбы против дискриминации, неравенства и насильственных конфликтов".
В форуме, который проходит 2-3 мая в Баку, состоится более 20 мероприятий с участием высокопоставленных официальных лиц свыше 105 стран и более 35 международных организаций. Мероприятие будет транслироваться ООН в прямом эфире на официальной интернет-странице организации.
Организаторы мероприятия - правительство Азербайджана и министерство культуры, а партнеры - ЮНЕСКО, Альянс цивилизаций ООН, Всемирная туристская организация, Совет Европы и ИСЕСКО.
В Форуме участвуют министр иностранных дел Ганы Ширли Ботчвей, министр иностранных дел Уругвая Родольфо Нин Новоа, министр иностранных дел Гамбии Мамаду Тангара, министр культуры Черногории Александр Богданович, министр культуры Мали Раматулай Диалло, министр культуры Алжира Мерием Мердаджи, глава организации культуры и исламских связей Ирана Абузар Ибрахими Торкаман, министр культуры, информации и туризма Кыргызстана Азамат Жаманкулов, министр информации и работы с молодежью Кувейта Мохаммад Насер Абдуллахи Альжабри, министр внутренних дел Черногории Мевлудин Нухочич и министр образования Мьянмы Мио Тейн Ги.
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