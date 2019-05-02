Завершился опрос на тему "Какому супермаркету Вы отдаете предпочтение?", проведенный среди читателей в рамках проекта Day.Az "Xalq seçimi".

По результатам опроса, лучшим супермаркетом читатели портала выбрали Bravo, который набрал 38.3% голосов. Второе место отдано супермаркету Bazarstore - 15,3% голосов. На третьем месте читатели определили Araz - 13,3% голосов.

Напомним, что у читателей Day.Az в рамках проекта "Xalq seçimi" имеется возможность определить лучших из лучших в Азербайджане. Мы реализуем проект "Xalq seçimi", цель которого заключается в выявлении приоритетов наших читателей - жителей Азербайджана.

Предпочтения выявляются путем простого опроса, выставляемого на сайте информационного портала Day.Az. В течение года опрос обновляется.

Начали мы с автомобилей, компаний по производству компьютеров, мобильных телефонов, телевизоров, холодильников, кухонных плит, видеокамер, пылесосов, стиральных порошков, зубной пасты, моющих средств, фенов, масляных обогревателей, утюгов, чая, посудомоечных машин, шоколада, сока, молока, компотов, питьевой воды, варенья, семечек, айрана, колбасы, консервных изделий, творога, подсолнечного масла, банков, медицинских учреждений, супермаркетов, кинотеатров, отелей, службам такси, кондитерских, торговых центров, школ, детских развлекательных центров, салонов красоты, торговых центров, ювелирных магазинов, смартфонов, наручных часов, газовых комби, службам такси, молочной продукции, кондиционеров, фотоаппаратов, планшетов, электроплиток, питьевой воды, масла, сыров, мобильных операторов, интернет-провайдеров, СПА в отелях Баку, отелей, которым отдают предпочтение жители Азербайджана.

В данный момент идет голосование за звание лучшего автомобиля.

Товары и темы для опроса будут выбираться редакцией Day.Az. По итогам года победители опроса будут награждены нашей компанией специальными знаками качества и популярности.

Думаем, что проект "Xalq seçimi" вызовет большой интерес у читателей и станет хорошим стимулом для производителей товаров.

Награждение проходит в торжественной обстановке, победителям вручаются статуэтки, дипломы и ценные подарки.