Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг лучших городов стран Содружества Независимых Государств (СНГ) для путешествий туристов на майские праздники 2019 года.

Туристические поездки в Азербайджан, Беларусь и Казахстан лидируют в рейтинге путешествий российских туристов в страны СНГ и ближнего зарубежья на майские праздники, сообщает Day.Az.

Топ-10 городов СНГ у туристов в мае 2019 года составляют Баку в Азербайджане, Минск в Беларуси, Нур-Султан (Астана) в Казахстане, Ереван в Армении, Алма-Ата в Казахстане, Ташкент в Узбекистане, Бишкек в Киргизии, Кишинев в Молдавии, Душанбе в Таджикистане и Ашхабад в Туркменистане.

Рейтинг городов СНГ представлен по результатам анализа популярности майских турпоездок. По данным ТурСтат, туристы приезжают в города СНГ в мае на 3-5 дней. Туристы расходуют на турпоездки в страны СНГ от $60 до $120 в день на питание и проживание.

Для шопинга и турпоездок за покупками выбирают Баку. Самые недорогие турпоездки в города СНГ совершают в Кишинев, столицу Молдавии. Ниже представлены города государств СНГ, популярные для майских путешествий:

1. Баку, Азербайджан

2. Минск, Беларусь

3. Нур-Султан (Астана), Казахстан

4. Ереван, Армения

5. Алматы, Казахстан

6. Ташкент, Узбекистан

7. Бишкек, Кыргызстан

8. Кишинев, Молдова

9. Душанбе, Таджикистан

10. Ашхабад, Туркменистан