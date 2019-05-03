В каждой семье необходимы помощники, так как силы человека не безграничны. Без помощи специальных приборов, созданных для того, чтобы облегчать наш труд, улучшать наш быт и баловать нас, нам бы не удалось экономить наше время на более важные и приятные дела. Из года в год Samsung представляет все больше ассортимента бытовой техники, чтобы облегчить нашу жизнь. Подумайте сами, каждый год разрабатываются новые модели, меняется дизайн старых, появляются абсолютно новая бытовая техника, в корне отличающаяся по своим функциям, параметрам и возможностям. Так, например, стиральная машина Samsung Add Wash, перевернула все понимание о стирке. Таким образом, усовершенствование конструкции позволяет добавить в общую стирку все забытые вещи, не дожидаясь конца выбранного режима. С помощью дополнительной дверцы Add Door, также можно добавлять одежду требующую ручной стирки в общий отжим, просто нажав на кнопку "пауза". При этом технология, вспенивая - Eco Bubble, помогает достичь лучших результатов при стирке, так как пена проникает в структуру ткани и разрушает загрязнение изнутри. Работает она просто, специальный генератор пузырьков, превращает стиральный порошок в активную пену, которая добавляется в стирку сквозь "поры" барабана стиральной машины.

Другое инновационное решение Samsung применил в микроволновых печах нового поколения. Так, уникальная технология Triangulated Heat позволит совместить воедино гриль, теплоотражатель и циркуляцию горячего воздуха. Такой подход, обеспечивает быстрое и равномерное приготовление, а функция Heat Wave Auto облегчает управление процессом. Также, Samsung, предоставляет уникальное био-керамическое покрытие, которое легко чистить, также оно защищено от царапин и мелких механических повреждений.

Инженеры компании Samsung постоянно совершенствуют и улучшают рабочие характеристики своей продукции, используя для этого самые новейшие технологии, черпая вдохновения иногда из самых неожиданных мест. Новые пылесосы Anti-Tangle, оснащены специальной турбиной, предотвращающей наматывание клубков волос и грязи на активные части конструкции. Идею использования обратного потока воздуха, для отталкивания мусора от решетки турбины, инженеры позаимствовали из авиастроения. Таким, образом, новая турбина создает своего рода воздушное торнадо, отталкиваясь, от которого вся грязь собирается прямо на дне контейнера. В результате, сила всасывая остается неизменной от начала и до конца уборки.

В каждой семье есть свой ритм жизни, а бытовая техника должна обязательно ей соответствовать. Многие семьи предпочитают не покупать продукты в течении рабочей недели и походы в магазин планируются на выходные, при этом часто сталкиваясь, с тем, что продукты попросту портятся за этот промежуток времени. В новых моделях холодильников от Samsung две системы охлаждения: одна для холодильной камеры, вторая - для морозильной. Такой подход дает возможность контролировать влагу и температуру независимо для каждой части бытового прибора. При этом мы не имеем ни обледенений, ни смешивания запахов. Также такой подход к хранению, обеспечивает вам свободу выбора, ведь в зависимости от ваших потребностей вы можете использовать только морозильную камеру, отключив общую или же превратить морозильную камеру в холодильную, увеличив пространство для хранения, благодаря новым режимам.

Бытовая техника Samsung призвана облегчать жизнь любой семьи и привносить в нее комфорт, поэтому важно помнить, что Супер Семья - это Семья Samsung.