Министр рассказал о важности пищевой безопасности
Обеспечение пищевой безопасности в Азербайджане даст толчок расширению экспорта.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал в пятницу министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев на презентации Государственной программы по обеспечению пищевой безопасности в Азербайджане в 2019-2025 годах.
Министр отметил, что вопросы пищевой безопасности оказывают влияние и на вопросы занятости.
"Обеспечение пищевой безопасности влияет на правильное формирование занятости в сфере продовольствия, а также на производство продукции высокого уровня", - сказал министр.
Бабаев далее также рассказал о программе самозанятости. По словам министра, в этом году планируется расширить охват программы самозанятости в стране. 80 процентов активов, выданных в рамках программы, относится к сфере сельского хозяйства.
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