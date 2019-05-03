/economy/1116787.html Баку и Каир свяжет чартерный рейс
Баку и Каир свяжет чартерный рейс
Нынешним летом ЗАО "Азербайджан хава йоллары" (AZAL) планирует открыть чартерные рейсы из Баку в Каир, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.
Рейсы планируется реализовывать с 8 июня по 7 сентября один раз в неделю по субботам.
Рейсы будут осуществляться самолетом Embraer E190.
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