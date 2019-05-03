"Бакинский марафон - 2019", который состоится 5-го мая с целью повысить интерес к спорту в нашей стране, способствовать здоровому образу жизни в обществе и сплотить тысячи людей вокруг этой идеи, будет охватывать расстояние в 21 км от Площади Государственного Флага до Олимпийского Стадиона. Это чётвёртый по счёту марафон, организованный Фондом Гейдара Алиева под лозунгом ''Победи Ветер''. Этот широкомасштабный проект, в котором участвуют не только наши граждане, но и иностранные участники, ежегодно завоёвывает интерес тысячи людей.

Спонсор и организатор инновационных инициатив и социальных проектов ООО "Azercell Telekom" является эксклюзивным партнером "Бакинского марафона-2019''. Управление Приморского бульвара, Бакинского Олимпийского Стадиона, Министерство Транспорта, Связи и Информационных Технологий, Министерство Образования, Общественная Организация ''Региональное Развитие'', а также АФФА и SOCAR оказывают организаторскую поддержку проведению марафона. Проект реализуется компанией "Sport Marketing Group'' (SMG).

В соответствии с требованиями цифровой эры, в марафоне этого года применена инновация. Так, участники марафона снабжены таймкиперами. Благодаря этому специальному чипу станет возможным отследить движение участников, точно определить первых, кто пройдёт финишную черту, и таким образом обеспечить прозрачность в соревновании.

Стоит отметить, что учитывая актуальность тенденции здорового образа жизни и в целом повышения качества жизни в современном мировом сообществе, компания Azercell уделяет особое внимание пропаганде этой идеи в нашей стране и призывает всех поддерживать эту философию.

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Лидер сектора мобильной связи Азербайджана, крупнейший налогоплательщик и инвестор ненефтяного сектора ООО Azercell Telekom был основан в 1996 году. Сеть Azercell, которой принадлежит 49% рынка в секторе мобильной связи Азербайджана, охватывает 99,1% территории страны (исключая 20% оккупированных территорий) и 99,8% населения. В настоящее время услугами Azercell пользуются 4,5 миллиона абонентов. Azercell впервые внедрил в стране ряд инноваций: технология GSM, система предоплаты, услуги мобильного интернета, сети на территории метрополитена, круглосуточный телефонный центр, бесперебойные услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги M2M, Экспресс-офисы Azercell, оказывающие 3 услуги в одной точке, мобильные услуги обслуживания клиентов, онлайн-сервис и обслуживание клиентов через социальные сети, мобильная электронная подпись "Asan İmza" и т. д. В 2012 году Azercell впервые предоставил в стране услугу 4G. Согласно результатам исследований, проведенных международными системами, специализирующимися на покрытии беспроводной сети и радиосвязи, сеть Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди операторов мобильной связи в Азербайджане. Azercell является единственной компанией в стране и СНГ, получившей международный золотой сертификат Инвестирования в Людей "İnvestors İn People".