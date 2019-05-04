В мае 2019 года на автомобильном рынке Баку ожидается незначительное снижение цен. Как передает Day.Az, об этом сказал Trend генеральный директор консалтинговой компании MBA Group Нусрет Ибрагимов.

По его словам, снижение по итогам мая составит от одного до двух процентов.

"В первых числах года, точнее с января по февраль, наблюдался рост цен на автомобильном рынке Азербайджана. На тот момент данный показатель составил от 10 до 12 процентов. В последующие два месяца (март-апрель) цены оставались прежними. Однако, начиная с апреля, на автомобильном рынке началось незначительное снижение цен" - отметил эксперт.

По оценкам Ибрагимова, такая тенденция продолжится как минимум в последующие два месяца, включая июнь.

Отметим, что по итогам декабря 2018 года средняя цена на малолитражные автомобили (объем двигателя до двух литров) составила 20 489 манатов, на автомобили с объемом двигателя от двух до трех литров - 40 314 манатов, с объемом двигателя свыше трех литров - 82 160 манатов.