Что ждет рынок труда Азербайджана к 2030 году? - ДЕТАЛИ
Устойчивое развитие и успех любого предприятия начинается с хорошо продуманной стратегии HR и выбора грамотных специалистов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом замдиректора Бакинского международного торгового порта Фарид Ахмедов сказал в субботу в рамках ежегодной конференции "Бизнес-сотрудничество в сфере человеческих ресурсов" в Баку.
Он отметил, что развитие человеческих ресурсов важно для любой компании, поскольку это создает реальные возможности для дополнительной прибыли.
"Также важно тщательное изучение параллельно возможностей рынка труда. Это необходимо в связи с тем, что к 2030 году в соответствии со Стратегией занятости ожидается рост конкурентоспособности не только на рынке готовой продукции, но и на рынке труда", - сказал Ахмедов.
Отметим, что в конференции приняли участие представители более 200 компаний, задействованных в сфере управления бизнесом.
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