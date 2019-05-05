В воскресенье завершилось 52-е годовое заседание Совета управляющих Азиатского банка развития (АБР). В заседании приняла участие азербайджанская делегация, сообщает Trend со ссылкой на министерство финансов, передает Day.Az.

В рамках мероприятия глава азербайджанской делегации - министр финансов Самир Шарифов провел ряд деловых встреч. Министр на отдельных встречах с президентом АБР Такехико Накао, региональным вице-президентом АБР Шисин Ченом, главой Департамента Центральной и Западной Азии АБР Вернером Липахом и исполнительным директором, представляющим Азербайджан в правлении банка, австралийцем Тони Макдональдом проинформировал стороны о программах широкомасштабных экономических реформ, осуществляемых в Азербайджане под руководством Президента Ильхама Алиева и о достигнутых успехах, об укреплении финансово-банковской системы страны, а также о принятых в последнее время решениях в связи с решением проблемных кредитов и показателях социально-экономического развития. В то же время министр заявил, что согласно поручению руководства страны, Азербайджан будет участвовать в качестве страны-донора в программах международных финансовых организаций, а также Фонде развития Азии АБР.

Президент АБР и другие официальные лица одобрили проводимые в Азербайджане реформы и высоко оценили рост социально-экономических показателей страны в короткие сроки. В то же время, Накао попросил передать его приветствия Президенту Ильхаму Алиеву и благодарность за подключение Азербайджана к списку доноров банка.