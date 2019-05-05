В будущем, при необходимости, к проекту "Южный газовый коридор" (ЮГК) могут быть подключены и другие источники газа, сказал Trend посол ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас, передает Day.Az.

"В будущем, если будет больший спрос и больше возможностей для расширения и транспортировки, это можно сделать с помощью нескольких дополнительных станций. И тогда, конечно, может возникнуть вопрос о дополнительном газе", - сказал Янкаускас.

Посол ЕС в Азербайджане отметил, что есть заинтересованность со стороны Туркменистана в подключении к проекту.

Он сказал, что на последних встречах министров в рамках заседания Консультативного совета ЮГК были обсуждения о потенциальном спросе и возможностях расширения проекта, а также о дополнительных источниках газа.

"Страны Западных Балкан так же заинтересованы в участии в расширении инфраструктуры ЮГК. Я думаю, что уже разработаны некоторые проекты в этом направлении. ЮГК - это не конец, а начало", - сказал посол.

Янкаускас добавил, что "Южный газовый коридор" откроет путь для реализации новых проектов.

Отметим, что проект "Южный газовый коридор" предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках разработки месторождения "Шахдениз-2".

Основными компонентами проекта являются: "Шахдениз-2", расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Трансадриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юге Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в начале 2020 года в объеме 10 миллиардов кубических метров. Кроме того, шесть миллиардов кубометров азербайджанского газа будут поставляться в западные регионы Турции. Поставки в Турцию начались летом 2018 года.