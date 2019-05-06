Бакинский марафон, а если точнее полумарафон проводится уже в четвёртый раз. Масштабность его достаточно велика, в этом году было зарегистрировано около 22 000 участников. И вот в минувшее воскресенье, 5 мая, участники стартовали с Площади Государственного флага и преодолели расстояние в 21 км, финишировав у Бакинского Олимпийского Стадиона.

Новичками в этом году стала команда компании Herbalife Nutrition. Компания является экспертом в области сбалансированного питания. В Азербайджане в прошлом году она уже успела отметить свой пятилетний юбилей. В общей сложности история компании насчитывает 38 лет.

Отправным пунктом марафона послужила Площадь Государственного флага. Погода с утра не очень радовала, но к началу старта всех поприветствовало солнце, что еще больше зарядило всех энергией и хорошим настроением. В Бакинском марафоне на протяжение четырёх лет участвуют как профессиональные бегуны, так и любители. Команда Herbalife Nutrition стала самой яркой и позитивной среди всех участников, ярко-зелёные майки на ребятах можно было разглядеть невооружённым глазом в толпе 22 000 участников.

"Хочу сказать, что сегодня для нас особенный день. Потому что вся наша команда считает, что участие в подобном мероприятии имеет немаловажное значение. Тем самым мы ещё больше призываем людей к здоровому образу жизни и правильному питанию. Поэтому получается так, что сегодня мы двукратно усиливаем нашу благую цель. Можно смело сказать, что команда Herbalife Nutrition уверенно следует девизу марафона "победи ветер". Очень надеемся, что Herbalife Nutrirtion отныне станет ежегодным участником марафона", - прокомментировала участница команды.

Команда перед стартом сделала разминку, и каждый участник смог показать свою замечательную спортивную подготовку. Участие команды обусловлено поддерживать спортивный образ жизни, следуя принципам своей компании.

О компании Herbalife Nutrition:

Herbalife Nutrition - это международная компания, осуществляющая деятельность в индустрии здорового образа жизни. Компания была основана в 1980 году в Лос-Анджелесе и сегодня продукция Herbalife распространяется через Независимых Партнеров в более чем 90 странах мира. Herbalife помогает людям бороться с лишним весом и нездоровыми привычками питания, разрабатывая и предлагая высококачественные продукты и предоставляя персональный подход в области сбалансированного питания, создавая атмосферу, которая вдохновляет наших потребителей придерживаться привычек здорового питания, контролировать свой вес и вести активный и здоровый образ жизни.

На сегодняшний день штат компании насчитывает более 8 тысяч сотрудников по всему миру; акции компании торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE: HLF), а объём чистых продаж компании в 2015 году составил 4,5 миллиарда долларов США. Для получения более подробной информации обращайтесь на сайт Herbalife.com или IAmHerbalife.com.