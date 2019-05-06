/economy/1117564.html Центробанк Азербайджана выставит на продажу ноты на сотни миллионов
Центробанк Азербайджана выставит на продажу ноты на сотни миллионов
На Бакинской фондовой бирже (БФБ) восьмого мая 2019 года состоится аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана на 200 миллионов манатов. Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на БФБ.
На аукцион будут выставлены два миллиона ценных бумаг номиналом 100 манатов каждая, со сроком обращения 27 дней. Срок погашения нот - четвертое июня 2019 года.
Краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобретать ноты могут только банки.
Согласно требованиям, каждый банк может подать не более двух заявок - одну конкурентную и одну неконкурентную.
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