Венгрия заинтересована в том, чтобы Азербайджан поставлял достаточное количество газа в Юго-Восточную Европу через "Южный газовый коридор", чтобы он также достиг Центральной Европы.

Как сообщает Trend во вторник со ссылкой на Hungary Today, об этом сказал министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто во время встречи министров иностранных дел стран-членов Вышеградской группы, стран- членов "Восточного партнерства" и Румынии, председательствующей в Европейском союзе, передает Day.Az.

"Мы рассматриваем несколько сценариев по поводу диверсификации поставок газа в Венгрию. "Поэтому важно сохранить азербайджанский газ [вариант импорта] в числе возможных сценариев", - сказал Сийярто.

Он призвал ЕС оказать всяческую поддержку развитию "Южного газового коридора".

Отметим, что проект "Южный газовый коридор" предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках разработки месторождения "Шахдениз-2".

Основными компонентами проекта являются: "Шахдениз-2", расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Трансадриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юге Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в начале 2020 года в объеме 10 миллиардов кубических метров. Кроме того, шесть миллиардов кубометров азербайджанского газа будут поставляться в западные регионы Турции. Поставки в Турцию начались летом 2018 года.