АО "РЖД Логистика" (Россия) и турецкий логистический оператор Pasifik Eurasia Logistics договорились о создании совместного предприятия для развития логистических маршрутов доставки грузов по железнодорожной линии Баку - Тбилиси - Карс (БТК). Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на отдел внешних коммуникаций АО "РЖД Логистика".

Соответствующий меморандум подписали первый заместитель генерального директора "РЖД Логистики" Эдуард Алырзаев и генеральный директор Pacific Eurasia Logistics Фатих Нусрет Дур. Документ был подписан на встрече генерального директора - председателя правления ОАО "РЖД" Олега Белозерова с главами железнодорожных компаний Турции и Азербайджана, которая прошла в Анкаре и была посвящена развитию регулярных железнодорожных перевозок по маршруту БТК.

Стороны договорились, что целью создания совместного предприятия станет дальнейшее развитие транспортно-логистической деятельности и торговли между Россией и Турецкой Республикой, а основными задачами - привлечение грузовой базы в России и Турции для перевозок по коридору Баку - Тбилиси - Карс, а также оказание клиентам широкого спектра логистических услуг.

"РЖД Логистика" отвечает в рамках холдинга "РЖД" за построение эффективной системы железнодорожных транзитных сервисов, - заявил первый заместитель генерального директора "РЖД Логистика" Эдуард Алырзаев. - Успешно справляться с задачами логистического оператора на международных транспортных коридорах возможно лишь при наличии особых и порой даже уникальных компетенций, которыми обладает наша компания. На протяжении долгого времени мы развиваем и повышаем эффективность МТК "Восток-Запад" и "Север-Юг", а также работаем над запуском и популяризацией новых МТК "Вьетнам-Россия-Вьетнам" и "Япония-Европа". Накопленные нами знания и навыки, которыми мы готовы поделиться с нашими турецкими коллегами при создании будущего совместного предприятия, очевидно пригодятся для обслуживания такого перспективного маршрута, как Баку - Тбилиси - Карс".