В Исмаиллинском районе Азербайджана более 80 процентов домов не застрахованы.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал глава Исполнительной власти Исмаиллинского района Мирдамет Садыгов на отчетном брифинге о проделанной за три месяца работе по устранению последствий землетрясения в Агсуинском, Исмаиллинском и Шамахинском районах.

По его словам, страхование на данный момент является основной проблемой: "Все люди должны страховать свои дома. Должен быть фонд для покрытия понесенного ущерба. Есть такие дома в горных районах, на которые у их владельцев даже нет документов. В свое время эти дома были оформлены на имя их родителей, а после смерти родителей у детей, которым эти дома перешли, нет документов. Наши граждане должны быть активны в страховании, и Государственный комитет по вопросам имущества, Служба ASAN должны им в этом помогать.