В январе-марте 2019 года страховые компании (СК) Азербайджана собрали премий на 201,2 миллиона манатов, что на четыре процента превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает Trend со ссылкой на отчет Палаты надзора над финансовыми рынками.

Выплаты СК за тот же период составили 46,2 миллиона манатов, что почти на 30,5 процента меньше аналогичного показателя прошлого года.

Согласно отчету, 64,6 процента (130 миллионов манатов) всех сборов на рынке пришлись на добровольное страхование, 35,4 процента (29,9 миллиона манатов) - на обязательное. По выплатам доля добровольного страхования составила 64,7 процента (71,2 миллиона манатов), а на обязательное страхование пришлось 35,3 процента (16,3 миллиона манатов) выплат.

В Азербайджане действует 21 страховая компания.