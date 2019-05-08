Азербайджанский банк TuranBank увеличил уставный капитал на 27,3 процента до 70 миллионов манатов, сообщает во вторник Trend со ссылкой на сообщение банка, передает Day.Az.

Решением акционеров банка 14 января 2019 было принято решение увеличить уставный капитал на 15 миллионов манатов путем размещения дополнительной эмиссии в размере 13,864 тысячи акций номиналом в 1,082 тысячи манатов за одну ценную бумагу.

Согласно решению, первая часть акций из дополнительной эмиссии в размере 9,244 тысячи акций прошла государственную регистрацию в Палате по надзору за финансовыми рынками Азербайджана, в ходе чего процесс эмиссии начался.

На сегодняшний день уставный капитал банка составляет свыше 55 миллионов манатов.

TuranBank действует в Азербайджане с 1992 года.