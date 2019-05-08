Бурение первого ствола первой скважины на азербайджанском месторождении "Абшерон" завершено, сказал Trend источник в нефтегазовом рынке страны, передает Day.Az.

"Бурение первого ствола было завершено в середине апреля, и после этого были реализованы все запланированные работы, предусмотренные в рамках выполнения оценочной программы", - сказал источник.

Собеседник агентства отметил, что бурение второго ствола началось второго мая.

"В ближайшие месяцы планируется продолжить бурение второго ствола, чтобы завершить бурение скважины и установить подводную устьевую арматуру. Летом, помимо буровых работ, будет подготовлена программа по прокладке трубопровода, запланированная на четвертый квартал 2019 года".

Отметим, что в 2016 году азербайджанская Госкомпания SOCAR и французская Total подписали рамочное соглашение об основных контрактных и коммерческих принципах, регулирующих программу первой фазы разработки месторождения "Абшерон".

На первом этапе разработка месторождения включает в себя бурение одной скважины на глубине моря 450 метров. В рамках первого этапа разработки месторождения "Абшерон" планируется добывать около 1,5 миллиарда кубометров газа и 700 тысяч тонн конденсата. На втором этапе планируется добывать до четырех миллиардов кубометров газа в год.

Согласно оценке специалистов Total, запасы месторождения "Абшерон" составляют 326 миллиардов кубометров газа и 108 миллионов тонн конденсата.