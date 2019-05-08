Цены на золотые и серебряные слитки в Азербайджане в среду поднялись по сравнению с предыдущими показателями. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота восьмого мая подорожала на 7,565 маната, составив 2188,1125 маната, серебра - на 0,0697 маната, до 25,4159 маната, цена на унцию платины снизилась по сравнению с предыдущим показателем - на 13,396 маната, до 1486,9900, палладия - на 16,813 маната, до 2276,3765 маната.

Название 08.05.2019 07.05.2019 Золото XAU 2188.1125 2180.5475 Серебро XAG 25.4159 25.3462 Платина XPT 1486.9900 1500.3860 Палладий XPD 2276.3765 2293.1895

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.