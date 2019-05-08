Сколько в Азербайджане добыли нефти за все время? - ЦИФРЫ
До сегодняшнего дня в Азербайджане было добыто 2,058 миллиарда тонн нефти.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал в среду министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на заседании Национального комитета нефти в Баку.
По словам министра, из этого объема 746 миллионов тонн нефти были добыты после восстановления независимости.
"В Азербайджане ежедневно добывается около 770 тысяч баррелей нефти", - добавил Шахбазов.
Министр отметил значимость Азербайджана на мировом рынке нефти, добавив, что страна также поставляет нефть посредством трубопровода "Баку-Тбилиси-Джейхан".
"С началом добычи газа с месторождения "Шах Дениз" Азербайджан также превратился в страну, добывающую газ. Помимо этого, Азербайджан также будет обеспечивать газом Европу посредством "Южного газового коридора" с 2020 года", - сказал он.
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