Азербайджан за последние годы в результате проведения комплексных реформ значительно улучшил свои международные рейтинги.

Об этом, как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, сказал первый вице-премьер Ягуб Эйюбов на церемонии подписания трех соглашений о сотрудничестве и трех меморандумов о взаимопонимании между Международной финансовой корпорацией и правительством Азербайджана.

Он отметил, что, согласно отчету Всемирного банка "Doing business", Азербайджан в текущем году по сравнению прошлым годом улучшил позиции на 32 ступени и занял 25 место из 190 стран.

По словам Эйюбова, по индикаторам защиты интересов инвесторов малого бизнеса Азербайджан занял второе место. По индикаторам начала бизнеса Азербайджан вошел в десятку стран-реформаторов.

"Для улучшения бизнес-среды и повышения конкуренции, а также для повышения международных рейтингов страны, 13 июля 2016 года Президент Ильхам Алиев подписал указ о создании комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам. В рамках комиссии в результате создания государственной платформы бизнес-диалога были созданы рабочие группы из 280 участников по 19 направлениям", - сказал он.

Эйюбов отметил, что в результате экономических реформ ускорилось социально-экономическое развитие страны.

Говоря о проекте "Бизнес-среда в Азербайджане и конкуренция в агробизнесе", в рамка реализации которого сегодня были подписаны соглашения о сотрудничестве и меморандумы взаимопонимания, Эйюбов отметил, что этот проект планируется завершить до конца 2020 года.

"Сегодняшнее мероприятие выводит сотрудничество между Азербайджаном и IFC на новый уровень", добавил первый вице-премьер.