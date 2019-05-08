Цены на железнодорожные билеты по маршруту Баку-Анкара пока не установлены.

Об этом Trend сообщили в среду в ЗАО "Азербайджанские железные дороги", передает Day.Az.

Как сообщили в ЗАО, информация, обнародованная турецкой стороной, пока еще обсуждается: "По этому вопросу пока не принято решение. Обнародованные цифры - это предложения турецкой стороны. И они в настоящее время обсуждаются".

Отметим, что в публикациях турецкой прессы говорится об открытии в августе маршрута Баку-Анкара в рамках железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс. В сообщении говорится, что в зависимости от класса купе, цена на билеты будет варьироваться в пределах 96-220 манатов. Поезд рассчитан на 246 пассажиров, а время в пути будет составлять более 40 часов.