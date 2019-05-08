Музей-отель Shah Palace находится в самом центре Старого города Ичеришехер, сразу после входа через Гоша Гала. Отель сочетает в себе историческое обаяние, современный комфорт и потрясающий панорамный вид.

Заходя в отель, посетитель ощущает себя как в музее древнего Востока. Интерьер отеля включает в себя множество элементов старины, датировка которых исчисляется веками.

Во время постройки Shah Palace были созданы максимальные возможности для комфортного проживания и хорошего отдыха гостей с максимальным сохранением достопримечательностей и особенностей Старого города.

Привлекает внимание также уникальный творческий подход к созданию отеля.

Mist

Кроме того, в отеле есть замечательный ресторан Mist, который предлагает своим гостям изысканные блюда национальной и европейской кухонь. Сам ресторан находится на террасах отеля, которые расположены на первом и четвертом этажах. С верхней террасы открывается шикарный панорамный вид на Старый город и Каспийское море.

В ресторане можно проводить различные мероприятия, такие как: банкеты, дни рождения, корпоративные вечеринки, помолвку, да и просто посидеть с большой компанией друзей. На террасе, расположенной на первом этаже, можно покурить кальян, попить чай, любуясь на Ичеришехер.

Шеф-повар ресторана - один из лучших в Баку, мастер своего дела. Кроме того, повар часто готовит свои авторские блюда.

В связи с началом священного месяца Рамазан ресторан предлагает особое ифтар-меню для постящихся. Вы можете открыть свой ифтар вместе со своей семьей и друзьями в ресторане Mist и насладиться меню в дружной компании. Специальное ифтар-меню от Mist включает в себя полный рацион необходимых продуктов и блюд. Вечером вы можете собраться большой дружной компанией и насладиться предложенными изысками.

Представляем читателям меню:

На первое блюдо вкусный, горячий суп. На выбор один из двух супов, которые повар сварит специально для ифтара.

Закуски: соления, сырное ассорти, оливки и маслины, различные виды зелени, свежие помидоры и огурцы.

Основное блюдо в меню на выбор из мясного или куриного блюда.

Два выбора гарнира, салат на выбор из шести вариантов и горячие закуски. Из напитков - лимонады (безлимитно), айран и чай.

А на десерт: варенье, различные кексы и печенья, фрукты и сухофрукты.

Стоимость меню составит 20 AZN на человека. Для детей младше 6 лет - бесплатно. Для детей в возрасте от 6 до 12 лет предусмотрена скидка в 50%.

Ресторан Mist расположен по адресу: Ичеришехер, улица Гоша Гала 47.

Для дополнительной информации вы можете связаться с рестораном по номеру: +994 55 455 14 83 / +994 12 497 04 05

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