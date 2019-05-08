Портал Azexport готовит проекты по предоставлению участникам портала преференций, среди которых выдача служебных паспортов и кобрендинговой карты Visa с беспроцентным кредитным лимитом экспортерам, доступ к системе упрощенного импорта для материалов производственного назначения и другие, сказал Trend глава портала Azexport Заур Гардашев, передает Day.Az.

По его словам, до создания портала Azexport правительство рассматривало несколько различных вариантов поддержки экспортеров посредством электронных площадок, предполагая выплату до пяти тысяч долларов каждой компании за размещение информации о своей продукции на тех или иных порталах.

"Для экономии бюджетных средств и обеспечения эффективности Azexport пошел немного иным путем, и этот путь обернулся успехом для наших экспортеров", - сказал Гардашев.

Главное преимущество проекта Azexport, по словам Гардашева, в том, что компания с меньшими затратами (в 150 раз меньше в пересчете на компанию) добилась тех же самых результатов и даже больше. Глава добавил, что компания запустила единую декларацию экспортера, на основе которого экспортер получает все разрешительные документы онлайн и много других сервисов, обеспечивающих поиск клиента, экспортные процедуры и поставки на зарубежные рынки.

Отметим, что портал Azexport (www.azexport.az) создан согласно распоряжению главы государства "О создании единой базы данных товаров, производимых в Азербайджане" от 21 сентября 2016 года.

Задача портала, которым управляет Центр анализа экономических реформ и коммуникаций, заключается в представлении информации о товарах азербайджанского происхождения и предоставлении выгодной платформы для их продажи на внешних и внутренних рынках.