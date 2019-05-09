Этим летом в Азербайджане ожидается наплыв туристов из Саудовской Аравии.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель Азербайджанской туристической ассоциации Нахид Багиров.

По его словам, увеличено количество авиарейсов между Азербайджаном и Саудовской Аравией. В связи с этим летом в Азербайджан прибудет вдвое больше туристов из данной страны.

Отметим, что по данным Государственного комитета статистики, в 2018 году Азербайджан посетили 2849, 6 тысяч иностранцев и лиц без гражданства из 196 стран мира. В прошлом году также наблюдался рост числа прибывших в страну из государств Персидского залива (за исключением ОАЭ и Ирана). В 2017 году число прибывших граждан Саудовской Аравии увеличилось в 2,2, Бахрейна - в 2, Кувейта - в 1,8, Катара - в 1,6, Ирака - в 7,9, Омана - в 7,4 раза.